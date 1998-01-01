قيادي في فتح بغزة يرد على تصريحات توفيق الطيراوي والتي طالب فيها باقالة قيادة الحركة

غزة / سما /

قال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح الثلاثاء، أن الحركة أوصلت رسائلها بكل قوة واقتدار وعزة وكبرياء ،اهمها أن الاعتقالات والمداهمات والملاحقات والاستدعاءات، لم ولن تثنيها عن مهامها الوطنية ، بل ستزيد هذه الاجراءات القمعية أبناء فتح صلابة في تصديهم لمشروع انفصال غزة ، إيمانا من فتح بأن غزة كانت وما زالت وستظل الحاضنة الحقيقية للثورة الفلسطينة ، والتي تتحطم على صخرة صمودها كافة المؤامرات ، وأن الحركة بغزة استطاعت بكل اقتدار وشجاعة ومسئولية منقطعة النظير إعادة رسم المشهد السياسي والتحكم وضبط ايقاع الاحداث بشكل كرس وحدة الحركة واطرها وهيبتها .

وأضاف عبيد في تصريحٍ صحفي ، أنّه قد أصيبت غزة بالصدمة والذهول ، وهي تلملم جراحها ،وتسطر صفحات مجدها ، من التصريح الذي ادلى به عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي وتناول فيه الشأن التنظيمي الخاص ،بقيادة الحركة ،والذين مازال معظم أعضائها في زنازين حماس أو قيد مراجعة مكاتبها الامنية ، تدفع بذلك فاتورة مواقفها الوطنية الثابتة بقناعة راسخة ، وبقراءة حقيقية معمقة لوقائع الامور ، لأنها تعيش معاناة شعبها ، بل وتتصدر المواجهة الواقعية ، وليس عن طريق " الريموت كنترول ".

وأوضح، ذلك التصريح الذي جاء متقاطعا بكل اسف مع بعض الخصوم ، مستغربا إثارة ذلك التصريح في الاعلام ، وهو يعرف أن من أبجديات فتح مناقشة مثل هذه الامور داخل الاطار التنظيمي ، وليس على المواقع الاعلامية ، متسائلا ما الهدف من وراء ذلك ؟!..

وتابع، أن قيادة فتح بغزة وعملا بالأصول والنظم والقوانين لم تسمح لنفسها التدخل في جغرافية غيرها أو تشكيلات المفوضيات واللجان المتعددة.

وأكد، أن الاطر التنظيمية كافة بما فيها من أقاليم ومناطق وشعب ، ومكاتب حركية ،وشبيبة ، ومراة وعمال وعلى رأسها الهيئة القيادية تعيش حالة من الانسجام والالتزام لم تشهدها من قبل ، وذلك لوجود مفوض عام للتعبئة والتنظيم ، وعضو لجنة مركزية يعيش بينهم في قطاعنا الصامد العزيز ، يتابع الأحداث عن كثب ويتقاسم الهموم والاحزان والالام والامال مع كل أبناء شعبنا لتحقيق أهدافنا الوطنية السامية والارتقاء بفتح الى مستوى التحديات .

وحيا عبيد كافة أبناء شعبنا وأبناء حركة فتح ، مثمنا معاناتهم وملاحقاتهم و مداهمة بيوتهم وتفتيشها ، وبث الرعب في قلوب الاطفال، والتزامهم الحديدي بقرارات الحركة وقيادتها ، وثقتهم المطلقة بحكمة واخلاص تلك القيادة التي لا يصدر عنها إلا كل ما فيه الخير للوطن والشعب .

وشدد، على أنّ انتصار فتح ، والتفاف الجماهيرحول قيادتها ودعمهم المطلق لسياسات الرئيس محمود عباس " ابو مازن "

وقدم الشكر والتحية لكل من وقف مع غزة وساندها ، وان غزة لا تنسى المواقف أبدا وتحفظها في القلب والمقل .