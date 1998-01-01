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ديوان الرقابة يشارك في اجتماع منظمة "الارابوساي"

الثلاثاء 08 يناير 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شارك ديوان الرقابة المالية والإدارية في الاجتماع التنسيقي الأول لتنفيذ مهمة رقابية تعاونية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) الذي عقد في العاصمة الكويتية حول موضوع "تقييم أداء الجهات ذات العلاقة بإدارة النفايات الصلبة".

جاء ذلك بتكليف من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار اياد تيم، ومثل الديوان عبد الله كرسوع من الإدارة العامة للرقابة على الأداء.

وهدف الاجتماع إلى مناقشة ومراجعة جميع الخطط الرقابية من الدول المشاركة دولة فلسطين ودولة الكويت وسلطنة عُمان وجمهورية السودان بالإضافة إلى جمهورية تونس كممثل عن الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة.

وابدى ديوان الرقابة رايه المهني بخصوص الخطط الرقابية المقدمة من الدول العربية ووضع الملاحظات عليها وإجراء التعديلات اللازمة لهذه الخطط.

وأثنى المجتمعون على الخبرة والمهنية العالية لديوان الرقابة في فلسطين في إعداد الدراسات المسبقة وتقارير رقابة الأداء حسب المعايير الدولية المعتمدة، يذكر انه لم يكن هناك أي ملاحظة حول الدراسة المسبقة المعدة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني مما اثار اعجاب المجتمعون في منهجية إعداد الدراسة المسبقة المعتمد في ديوان الرقابة والهدف منها وآلية طرح الموضوع والتسلسل في العمل من وضع السؤال الرئيس والأسئلة الفرعية.

وأجرى المشاركون عددا من الزيارات الميدانية لبعض الجهات ذات العلاقة في دولة الكويت، كالهيئة العامة للبيئة والتعرف على دورها والنظم المتبعة في مجال إدارة النفايات الصلبة، ومكب نفايات تابع لبلدية الكويت للاطلاع على آلية العمل في المكب.

#ديوان الرقابة

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