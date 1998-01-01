بالوتيلي يعرض خدماته على الأندية الإيطالية

وكالات / سما /

نشرت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الثلاثاء تقريراً يؤكد أن المهاجم ماريو بالوتيلي عرض خدماته على عدد من الأندية الإيطالية رغم تواصل المحادثات مع أولمبيك مارسيليا.

وقالت شبكة “راي سبورت” الإيطالية أن المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي عرض خدماته من خلال وكيل أعمال مينو رايولا على أندية إيطالية عديدة مثل بارما، سامبدوريا، بولونيا وساسولو.

وقرر نادي نيس الفرنسي تجميد مشاركة المهاجم المثير للجدل بناء على طلب من المدرب باتريك فييرا ، قبل أن يتم إبلاغ بالوتيلي أن عقده الذي ينتهي بعد ستة أشهر سيتم فسخ بالتراضي.

وارتبط مارسيليا خلال الصيف الماضي بالتعاقد مع بالوتيلي ، قبل أن تفشل المفاوضات بسبب قيمة الصفقة والعقد ، لكن الوضع تغير الآن بسبب شكل مارسيليا الكارثي في الدوري الفرنسي.

وتؤكد هذه المعلومات أن بالوتيلي يريد العودة إلى الدوري الإيطالي ، حيث قام رجل الأعمال مينو رايولا بعرض خدمات سوبر ماريو على بارما، سامبدوريا وساسولو ، بالإضافة إلى بولونيا المهدد بالهبوط.