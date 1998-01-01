رسميا.. مصر تستضيف أمم أفريقيا 2019

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بصفة رسمية، إسناد استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وذلك بعد منافسة مع جنوب أفريقيا على تنظيم البطولة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد سحب التنظيم من الكاميرون قبل أشهر قليلة، وذلك بسبب عدم جاهزية الملاعب والمنشآت، ليطرح ملف التنظيم أمام البلدان الراغبة في استقبال المونديال الأفريقي، وبعد مفاضلة بين ملفي مصر وجنوب أفريقيا، تم الاستقرار على الملف المصري بتصويت بلغ 16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب أفريقيا.

وكانت مصر قد استضافت البطولة لآخر مرة في نسخة 2006 والتي توج بلقبها الفراعنة أيضا بالتغلب على ساحل العاج في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

يذكر أن نسخة 2019 التي تقام في شهري يونيه ويوليو المقبلين تقام بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.