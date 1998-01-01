القواسمي: حماس اعتقلت ألف فتحاوي خلال اسبوع واعطت موافقة رسمية لصفقة القرن

رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، إن اعتقال حركة حماس أكثر من ألف من قيادات وكوادر حركة فتح خلال أسبوع ومنع إحياء الانطلاقة والهجوم على مقرات رسمية، يدلل أن حركة حماس أعطت موافقة بشكل واضح لما تسمى "صفقة القرن" وتريد اسكات اي صوت يرفض هذه الصفقة.

وأوضح القواسمي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، أن اسرائيل تريد إعادة شعبنا إلى المربع الأول من خلال بوابة غزة وأن القضية فقط مساعدات.

وأشار إلى أن الحل يكون بتحرك فلسطيني واسع وموقف موحد من مختلف فصائل منظمة التحرير، داعيا إلى عدم الانزلاق إلى مربع حماس المتعلق بإدارة الانقسام.

وأكد القواسمي أن رسالة حركة فتح واضحة بعدم السماح باستمرار الانقسام، مشددا على جاهزية أبناء شعبنا للخروج من أجل انهاء هذه الحالة البغيضة.