أفضل الطرق لتنسيق السترات المحشوة بالريش

وكالات / سما /

السترات المحشوة بالريش التي تعرف أيضاً بسترات بافير أو دوان جاكيت عرفت شهرة كبيرة خلال التسعينيات. وبما أن موضة التسعينيات قد عادت فإن هذه الأنماط عادت لتشهد رواجاً كبيراً. السترات المحشوة بالريش ليست فقط أنيقة ولكنها من أفضل السترات التي توفر الدفء وذلك لقدرتها على حبس الحرارة حتى في أكثر المناخات قسوة. لسنوات طويلة وبعيداً عن أنماط الموضة الرائجة كانت السترات المحشوة بالريش هي الخيار الأول لمتسلقي الجبال ولموسيقى الهيب هوب. ولكن جمالية هذه السترات جعلت المصممين يقررون إعادة إحيائها.

السترات المحشوة بالريش يمكنها أن تكون باهظة الثمن ويمكنها أن تناسب أصحاب الميزانيات المتواضعة وذلك لأن النمط هذا ليس بالضرورة أن يكون من ماركة فاخرة كي يبدو جميلاً وأنيقاً.

الموديلات التي يجب وضعها بالحسبان

السترات الخفيفة الوزن

اعتماد سترة توفر الدفء لا يعني بالضرورة أنها يجب أن تكون ثقيلة الوزن. ميزة هكذا سترة هي أنك يمكنك الحصول على جميع المميزات التي توفرها السترات المحشوة بالريش من دون إخفاء شكل جسدك.

النمط هذا مثالي في حال كنت تعتمد مبدأ الطبقات لملابسك فهي يمكنها أن تكون الطبقة الأخيرة، أو يمكنها أن تكون الطبقة ما قبل الأخيرة أسفل معطف طويل خلال الأيام الباردة جداً.

المقاومة للماء

السترات المقاومة للماء قد تكون ثقيلة الوزن وقد تكون كبيرة الحجم ورغم أن الغاية منها قد تكون محصورة فقط بالاستخدام من أجل الوصول إلى الوجهة ثم خلعها بمجرد أن تصبح داخل أي مكان كان، ولكنها تستحق الاستثمار فيها، فهي توفر الدفء وتحميك من الماء، كما أنها تخدم غاية أساسية وهي تسهيل حياتك لأنه مع هذه السترات يمكنك ارتداء التيشرت فقط ولن تشعر بالبرد على الإطلاق حتى ولو كان درجات الحرارة أقل من الصفر.

السترات بالنقوش والألوان

الشتاء هو أفضل فترة ممكنة لتجربة الألوان القوية والنقوش.. السترات المحشوة بالريش بالألوان القوية أو النقوش البارزة يمكنها أن تدخل الحيوية على طلات الشتاء التي قد تميل إلى الملل أحياناً. ميزة هذه السترات هو أن هامش الخطأ فيها ضيق حتى ولو اخترت أكثر الألوان صخباً شرط أن تكون الملابس الأخرى من الألوان والأنماط المحايدة.

آليات تنسيق السترات المحشوة بالريش

نمط رجل الجبال

النمط هذا قائم على سترة محشوة بالريش كبيرة الحجم وطويلة، مع كنزة أو مع تيشرت أو مع كنزة بياقة عالية. لناحية السروال يمكن اعتماد الجينز أو سراويل الكارغو والتي هي السراويل الواسعة التي تحتوي على الجيوب. لناحية الحذاء فإن هذه الطلة تحتاج إلى بوتس عالية الرقبة.

الكاجوال

الطلة هذه أنيقة للغاية وهي توفر لصاحبها طلة السهل الممتنع. هكذا طلة تحتاج إلى سترة من الريش خفيفة الوزن وقصيرة بحيث لا يتجاوز طولها الورك. السترات هنا يفضل أن تكون بلا قبعة وبألوان محايدة كالبيج والرمادي وحتى الأسود. اختيار السترة المحشوة بالريش وفق هذه الألوان يجعلها متعددة الاستخدامات وبالتالي يمكنك الاستفادة منها في طلات مختلفة. لطلة كاجوال مثالية يمكن اعتمادها مع سروال من الصوف وكنزة صوفية مع حذاء سنيكرز .

ملابس العمل

لملابس العمل يمكن اعتماد الجيليه المحشو بالريش وذلك لأنه يسهل عليك عملية الحركة خلال ساعات النهار في حال قررت عدم خلعها.. وفي حال قررت خلعها فواقع أنها خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لن تجعلك تشعر بالارتباك؛ إذ يمكنك وضعها أو تعليقها في أي مكان كان.

لأفضل النتائج مع الجيليه المحشو بالريش يفضل الالتزام بالألوان الداكنة لها. لناحية الملابس يمكن اعتماد قميص صوفي مع سروال أسود وحذاء جلدي أسود.

مع البدلات

قواعد الموضة تبدلت كثيراً لدرجة أن الأنماط التي لم يكن يخيل لأحد أنه سيتم دمجها مع أنماط أخرى باتت اليوم مقبولة تماماً.. وأبرز مثال على ذلك هو السترات المحشوة بالريش مع البدلة.

هناك عدة مقاربات يمكن اعتمادها حين يتم ارتداء السترة المحشوة بالريش مع البدلات. يمكن اعتماد الجيليه كبديل عن الجيليه الخاص بالبدلة وهكذا تحصل على الدفء وعلى الحرية بالحركة.

أو يمكن اختيار السترات المحشوة بالريش والمصممة وفق نمط البلايزر والتي يمكن اعتمادها فوق سترة البدلة. الأنماط هذه في الواقع جميلة جداً وأنيقة للغاية.

الطلة الرياضية

الطلة الرياضية باتت موضة رائجة جداً خلال الفترة الماضية مع ظهور الملابس الرياضية الفاخرة التي تناسب جميع الأعمار. السترة المحشوة بالريش مناسبة تماماً للطلة الرياضية وهي موضة راجت وبشكل كبير خلال التسعينيات. مع هذه الطلة يمكن التلاعب بالألوان قدر ما تشاؤون ويمكن اختيار تلك الأكثر صخباً وستكون طلتك مقبولة تماماً. ولكن كما هو الحال مع أي نمط صاخب، قطع الملابس الأخرى يجب أن تكون هادئة وخالية من الإضافات وبألوان محايدة. يمكن اعتماد كنزة رياضية رفيعة أو تلك الأكثر سماكة مع قبعة من أجل طلة تشي بالراحة والاسترخاء.