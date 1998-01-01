هيلاري داف: لا أغادر المنزل حاليا

وكالات / سما /

كشفت الممثلة الامريكية الشهيرة، هيلاري داف، أنها لا تغادر منزلها حاليا، وذلك بسبب صعوبة ذلك لانشغالها الشديد بطفليها.

ويشار إلى أن الممثلة الحسناء (31 عاما) لديها ابن يدعى لوكا، ستة أعوام، كما أنها استقبلت قبل 10 أسابيع مع شريك حياتها، المغني الامريكي ماثيو كوما (31 عاما)، طفلة تدعى بانكس.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن الممثلة الشابة وشريك حياتها يران أنه من الصعب جدا حاليا أن يجدا أي وقت ليبتعدا فيه عن المنزل بسبب الطفلين.

يذكر أن هيلاري كانت أنجبت ابنها الاكبر، لوكا، من زوجها السابق، لاعب هوكي الجليد الكندي المعتزل حاليا، مايك كومري (38 عاما)، الذي تزوجته في عام 2010 حتى إتمام طلاقهما في 2016 .