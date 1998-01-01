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براتب 130 ألف دولار سنويا... تعرف على وظيفة الأحلام

الثلاثاء 08 يناير 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
براتب 130 ألف دولار سنويا... تعرف على وظيفة الأحلام



وكالات / سما /

براتب يصل لـ130 ألف دولار سنويا، وعلى جزيرة لاتبعد كثيرا عن مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وظيفة عمل للمهتمين فقط.

فبحسب موقع "Travel And Leisure" طرحت وظيفة عمل للأزواج الذين يوافقون على العمل والعيش في فندق يقع على جزيرة ليست بالبعيدة عن مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

الجزيرة الواقعة في خليج سان بابلو، يوجد عليها منارة بالإضافة لفندق صغير، يعمل 4 أيام في الأسبوع على مدار السنة.

ويسعى الفندق إلى البحث عن موظفيين جدد بعد رغبة الموظفين السابقين بالرحيل.

وسيتولى الراغبون بالعمل القيام بأعمال التنظيف والمحاسبة و الطهي واستقبال الزوار بالإضافة لنقل الضيوف من وإلى الجزيرة، الأمر الذي سيتطلب من الراغبيين بالعمل الحصول على إجازة في قيادة القوارب.

يذكر أن الجزيرة لا تحتوي على أي تلفاز بالإضافة لانعدام خدمة "الواي فاي".

 
#وظيفة

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