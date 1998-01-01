هل تعاني من فوبيا الزواج؟.. إليك هذه النصائح

ولكي يمكن تجاوز هذه الفوبيا، يمكن الاستفادة من هذه النصائح، التي نشرها موقع “هيلو غيغلز” الإلكتروني وهي:

ـ مواجهة الخوف

يجب أن يتواصل الشخص مع معارفه وأصدقائه المتزوجين، وأن يواجه خوفه من الزواج، ويعرف الجوانب الإيجابية للزواج.

ـ ثقف نفسك

إذا كانت لديك مخاوف من الارتباط، فاقرأ المزيد من الكتب والمقالات عن الزواج، لكي تعرف طبيعة تلك العلاقة، وتطلع على إيجابياتها.

ـ جميع العلاقات ليست فاشلة

إذا عانيت من فوبيا الزواج، لأنك وجدت تجارب زوجية فاشلة، فلا تعمم تلك التجارب، وأحسِن اختيار شريك حياتك لكي لا تمر بتجربة زواج فاشلة.

ـ اختلط بالمتزوجين

تعرف على طبيعة الحياة الزوجية على أرض الواقع، واختلط بأصدقائك المتزوجين، فربما تغير رأيك في الزواج، عندما تجد الاستقرار الذي يتمتع به الأزواج.

ـ الاستعانة بأخصائي نفسي

إن لم تتخلص من رهاب الزواج بسهولة، فيمكنك زيارة أخصائي نفسي، والخضوع للعلاج اللازم.