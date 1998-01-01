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قلنسوة: إطلاق نار على محل تجاري وإحراق سيارة

الثلاثاء 08 يناير 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلنسوة: إطلاق نار على محل تجاري وإحراق سيارة



القدس المحتلة / سما /

شهدت مدينة قلنسوة أحداث عنف أسفرت عن أضرار بالممتلكات إثر إطلاق عيارات نارية وإضرام النار في سيارة خصوصية تعود لأحد المواطنين، الليلة الماضية.

وتسبب الاعتداءان بحالة من القلق بين الأهالي الذين تذمروا من تكرار أعمال العنف والجريمة وانعدام الأمن والأمان.

 وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات إطلاق النار وإحراق السيارة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

وبحسب المعلومات المتوفرة، في الاعتداء الأول أطلقت عيارات نارية بكثافة على محل تجاري وسط المدينة، ما أثار الخوف بين أهالي الحي وأسفر عن أضرار للمحل.

وفي الاعتداء الآخر، أضرم جناة مجهولون النار في سيارة خصوصية، وأتت ألسنة النيران على السيارة بالكامل قبل وصول طواقم الإطفاء.

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