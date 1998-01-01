لمكافحة ارتفاع ضغط الدم.. عليك بالملفوف

وكالات / سما /

كشف باحثون من جمعية القلب الأميركية أن هناك طريقة بسيطة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، وهي تناول أحد أنواع الخضروات المنتشرة بين شرائح عريضة من المستهلكين.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن الباحثون قولهم بأن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الملفوف أو ما يعرف في بعض الدول بالكرنب، يمكنها تقليل تأثير الصوديوم وتساعد على طرحه عبر البول، وبالتالي مكافحة ارتفاع ضغط الدم بشكل فعال.

ويجنب تناول الملفوف أعداد كبيرة من المرضى القلق من هذا المرض الذي يأتي مصاحبا لآثار سلبية كبيرة على صحة الإنسان، فضلا عن تسببه في أمراض اخرى للقلب والدماغ.

وأشاروا إلى أن البوتاسيوم يساعد على تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية ويقلل احتمال الإصابة بانخفاض ضغط الدم، لذا ينصح العلماء بتناول كميات كبيرة من الملفوف الذي يعتبر مصدر كبير للبوتاسيوم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم.