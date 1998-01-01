زيادة الوزن قد ترجع لسبب لا يخطر على بالك

وكالات / سما /

قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن زيادة ‫الوزن قد ترجع إلى احتباس الماء في الجسم، خاصة في الفخذين والساقين.

‫ولمواجهة ذلك، ينصح الخبراء الألمان بالإقلال من الملح، لأن الملح ‫يتسبب في احتباس الماء بالجسم.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية ‫فإنه ينبغي على البالغين عدم تناول أكثر من خمسة غرامات من الملح ‫يوميا.

‫كما ينبغي الإكثار من الإلكتروليتات مثل الكالسيوم والماغنيسيوم، التي ‫تعمل على ضبط محتوى الماء بالجسم. وتتمثل مصادر الإلكتروليتات في ‫الخضروات الورقية الداكنة والزبادي والموز.

‫وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب الماء بشكل كاف بمعدل يتراوح بين لترين ‫إلى ثلاثة لترات يوميا.