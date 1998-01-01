أستراليا تستهدف منتخب فلسطين لتفادي البداية المتعثرة

رام الله / سما /

أكد مهاجم منتخب أستراليا ، أوير مايبل بأن بلاده قادرة على تفادي البداية السيئة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة في روسيا في الجولة القادمة.

وتلقت أستراليا صدمة كبيرة في بداية حملة الدفاع عن لقبها بالخسارة على يد منتخب الأردن بهدفٍ دون مقابل ، ويستعد “الكنجر” لمواجهة منتخب فلسطين الخميس القادم على ملعب هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية.

وقال مايبل في تصريح صحفي اليوم الإثنين “لقد اصطدمنا بمنتخب يلعب بطريقة دفاعية بحتة ، أتيحت لنا الكثير من الفرص لكننا لم ننجح بالوصول إلى الشباك ، لا يوجد شك بعودتنا إلى أجواء المنافسة من جديد ، سنحلل أسباب الخسارة في غرفة خلع الملابس ، وسنوظفها كي تكون حافزاً لنا”.

وأضاف “يجب علينا استخلاص الدروس من الهزيمة والوقوف على أخطائنا ، نركز حالياً على أنفسنا وما يجب علينا فعله ، إذ كان هنالك منتخبات شأخرى قوية فنحن حامل اللقب في النسخة الماضية ، ونأمل باللعب بنفس العقلية”.