اتحاد كرة الطاولة الجزائري يرحب بالتعاون مع نظيره الفلسطيني

رام الله / سما /

اجتمع رضوان الشريف، رئيس اتحاد كرة الطاولة، مع نظيره الجزائري شريف الدرقاوي في مقر السفارة الفلسطينية، بحضور السفير لؤي عيسى.

ورحب السفير برئيس الاتحاد الجزائري لكرة الطاولة، وأكد على متانة العلاقة بين فلسطين والجزائر، مشيراً إلى مواقف الجزائر الثابتة والراسخة بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشكر السفير الجزائر، رئيساً وحكومة وشعباً، للتعاون الدائم على كافة الأصعدة، ومن ضمنها على الصعيد الرياضي، وأكد درقاوي استعداد الاتحاد الجزائري للتعاون المشترك مع السفارة الفلسطينية في الشؤون الرياضية.

وشكر رضوان الشريف السفير وطاقم السفارة على الاستضافة وتذليل العقبات أمام مشاركات المنتخب الوطني في الجزائر.