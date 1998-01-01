رئيس الكنيست : حل الدولتين عفا عليه الزمن

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، يولي إدلشتاين الإثنين، إن مصطلحا مثل “حل الدولتين“، قد عفا عليه الزمن، ولن يصلح للواقع السياسي الحالي.

وأضاف إدلشتاين، الذي ينتمي إلى حزب “الليكود” اليميني الحاكم، لموقع “i24News” العبري، أنه “لا توجد اختصارات في الشرق الأوسط. علينا أن نحارب الإرهاب بكل أشكاله، شمالا وجنوبا، تزامنا مع عملنا على التعايش والتعاون”.

وأكد: “لا أعتقد أن أي شخص بوسعه أن يقص على الخريطة، حدود الدولتين بشكل صحيح، للحصول على وضع مثالي. علينا أن نبدأ بالتفكير خارج الصندوق. كل هذه التصريحات حول دولتين لشعبين، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين، هي بكل بساطة، غير صالحة”.

وتطرق إدلشتاين إلى الوضع الأمني في الجبهة الشمالية لإسرائيل، فكرر حديث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال: “أعتقد أن موقف الحكومة، وبالطبع موقف رئيس الحكومة، هو واضح للغاية، لن نتسامح مع أي وجود إيراني في سوريا”.

ومضى يقول: “أما بشأن الجبهة الجنوبية، وكل ما يتعلق بقطاع غزة، فالمعايير واضحة جدا: نحن نحارب حماس، ونبذل كل جهد ممكن، لحماية الإسرائيليين في الجنوب. ولكن في الوقت نفسه، لا أعتقد أننا نواجه مليوني إرهابي في غزة. إننا نواجه سكانا مدنيين، وعلينا التأكد من أن بوسعهم هم على الأقل، أن يُبقوا رؤوسهم فوق الماء”.

كما شن إدلشتاين هجوما على حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” العربي، الذي ينضوي في ائتلاف “القائمة المشتركة”، التي تمثّل الأحزاب العربية في إسرائيل، التي تُشارك في انتخابات الكنيست، وقال إن “الحزب لا يساهم بأي شيء في الكنيست، بل على العكس، إنه يضر بالجمهور الإسرائيلي بأكمله”، مُستثنيا بعض أعضاء الكنيست العرب من هذا الوصف.

وأحزاب “القائمة المشتركة”، مؤيدة للفلسطينيين، وتُعارض “الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح إدلشتاين: “أنا واحد من أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بإمكانية التعايش الحقيقي بين اليهود والعرب في إسرائيل”.

ورأى رئيس الكنيست في النهاية، أنه لا يجب على نتنياهو أن يستقيل، إذا ما قُدم ضده لائحة اتهام في ملفات الفساد، مشيرا إلى أن موقفه منذ البداية، كان واضحا جدا، “يجب علينا أن ندع ماندلبليت (المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية)، أن يحسم لوحده هذا القرار، ولكننا وللأسف، رأينا مظاهرات قبيحة، لاحقت المستشار القضائي في الكنيست، للتدخل في عمله للضغط عليه، لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو”.