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يورجن كلوب يفسر أسباب الخسارة أمام وولفرهامبتون

الثلاثاء 08 يناير 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يورجن كلوب يفسر أسباب الخسارة أمام وولفرهامبتون



وكالات / سما /

فسر يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، الأسباب التي دفعته لإجراء تغييرات عديدة على التشكيل الأساسي للريدز أمام وولفرهامبتون، مؤكداً في الوقت نفسه، على أن اللاعبين الشباب قدموا مستويات جيدة رغم الخسارة.

وخرج ليفربول مبكراً من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بخسارته أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي شهد مشاركة العديد من اللاعبين الاحتياطيين من طرف أحمر الميرسيسايد.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “عقب مباراة مانشستر سيتي كان هناك العديد من الإصابات ضربت الفريق، لهذا كان علينا إجراء بعض التغييرات على خطتنا، كان الجميع في الملعب يكافحون للسيطرة على الكرة، ولكننا فقدنا الكثير من الكرات”.

وتابع المدرب الألماني: “واحدة من الكرات التي خسرناها سجل منها أصحاب الأرض هدفهم الأول، حاولنا تدارك الأمر في الشوط الثاني، وأحرزنا هدفاً قبل أن يرد وولفرهامبتون وتصطدم إحدى الكرات بالعارضة، هذه هي قصة المباراة”.

وعن الفرص التي منحها للعناصر الشابة، قال كلوب: “ليس هدفنا أن نكون الفريق الذي يعتمد على أكثر عدد من اللاعبين الصغار، هم يتدربون معنا كل يوم، وصدقوني هم أفضل مما كانوا عليه في المباراة، هؤلاء الأولاد يلعبون لأنهم معنا وجيدون بما فيه الكفاية، اليوم قاموا بمهمتهم، وهذا جيد”.

واختتم كلوب تصريحاته بالقول: “كل ما حدث في مباراة اليوم هو على مسئوليتي، واجهنا فريقاً قوياً، لاعبو فريقي كان بإمكانهم تقديم المزيد، أجرينا العديد من التغييرات بينما لم يفعل المنافس الأمر نفسه”.

#يورجن كلوب

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