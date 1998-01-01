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سولشاير البطل التاريخي للبدايات مع اليونايتد

الثلاثاء 08 يناير 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير البطل التاريخي للبدايات مع اليونايتد



وكالات / سما /

بات النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، المدرب الأول في تاريخ "الشياطين الحمر"، تحقيقا للفوز في أول 5 مباريات بمختلف المسابقات.

وحقق سولشاير فوزه الخامس تواليا مع اليونايتد في مختلف المسابقات، بعدما تغلب على ريدينغ (2-0)، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان النرويجي قد عادل رقم مات باسبي مدرب اليونايتد الأسبق، خلال المباراة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، كأول مدرب في تاريخ النادي يفوز بأول 4 مباريات في المسابقة منذ عام 1946.

وسجل اليونايتد خلال الـ5 مباريات التي خاضها الفريق تحت قيادة سولشاير، 16 هدفا, واستقبل 3 أهداف, وخرج بشباك نظيفة مرتين.

وتأهل اليونايتد لدور الـ32 من البطولة، بجانب توتنهام, وبيرنلي, ووست بروميتش ألبيون, ووست هام, وبرايتون.

#سولشاير #مانشستر يونايتد

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