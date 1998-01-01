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ديبالا مطلوب في 3 أندية أوروبية

الثلاثاء 08 يناير 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديبالا مطلوب في 3 أندية أوروبية



وكالات / سما /

تقدمت بعض الأندية الأوروبية بطلب التعاقد مع الجوهرة الأرجنتينية باولو ديبالا نجم يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن بايرن ميونيخ, وباريس سان جيرمان, ومانشستر سيتي، أعربوا عن اهتمامهم الكبير بالموهبة الأرجنتينية، مؤكدة أن هذه الأندية قد تصبح أكثر تصميمًا على شراء ديبالا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت "توتو سبورت", أن يوفنتوس يملك 3 عروض على الطاولة لنجمه الأرجنتيني، مشيرة إلى أن "البيانكونيري" لم يرد سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

وبيّنت أن يوفنتوس لن يبيع ديبالا بأقل من 100 مليون يورو، كما حدث مع الفرنسي بول بوغبا، الذي انتقل لمانشستر يونايتد.

#ديبالا

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