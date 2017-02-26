ريال مدريد يدرس التوقيع مع هداف جنوى

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صفقة يتطلع ريال مدريد إلى اتمامها في سوق الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تعزيز خط هجومه الذي يعاني من مشاكل كبيرة.

وقالت محطة “أوندا مدريد” الإذاعية الإسبانية أن نادي ريال مدريد يتطلع إلى التعاقد مع اللاعب البولندي كريزيستوف بياتيك مهاجم جنوى الإيطالي في شهر يناير / كانون الثاني الجاري.

وأشارت هذه المصادر أن المهاجم البولندي مرشح بنسبة كبيرة للانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو هذا الشهر ، وذلك بعد أن جرى دراسة مستواه الفني والبدني خلال الفترة القليلة الماضية.

ووفقا لهذه المعلومات ، يدرس مجلس إدارة ريال مدريد هذه الصفقة طالما تم استيفاء شرطين ، وهما انتقال كريزيستوف بياتيك في شهر يناير الحالي والاتفاق على عقد على سبيل الإعارة.

وسجل كريزيستوف بياتيك مهاجم جنوى 13 هدفاً في الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم ، وهو ثاني أفضل هداف في هذه البطولة خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 14 هدفاً.