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برشلونة يضع خطة من أجل عودة نيمار

الثلاثاء 08 يناير 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يضع خطة من أجل عودة نيمار



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية نقلاً عن المحطة الإذاعية “راديو كتالونيا” بأن إدارة نادي برشلونة قد وضعت خطة مع ممثلي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من أجل عودة اللاعب مرة أخرى للبلاوجرانا.

وكان نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف عام 2017، بعد أن قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي قدّر بـ 222 مليون يورو.

ولكن أشارت الصحف الإسبانية في الأشهر الماضية بأن نيمار قد ندم على رحيله عن برشلونة، ويرغب في ترك النادي الفرنسي والعودة للفريق الكتالوني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن آخر الأخبار التي تتحدث عن عودة نيمار لبرشلونة هي أن آندري كوري كشاف البلاوجرانا في البرازيل قد اجتمع قبل الكريسماس مع عائلة نيمار من أجل التحدث عن إمكانية عودته مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة أن آندري كوري قد تواجد مع ألفارو كوستا صديق نيمار دا سيلفا المقرب، وقاما بوضع أكثر من خطة لعودة نيمار من جديد لبرشلونة.

وأكملت “موندو ديبورتيفو” بأن إدارة برشلونة قد سامحت نيمار عما بدر منه في السابق، واللاعب نفسه يتمنى العودة للنادي الكتالوني في أقرب فرصة.

#برشلونة #نيمار

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