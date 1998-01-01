حركة المقاطعة العالمية تكبد "إسرائيل" خسائر فادحة

القدس المحتلة / سما /

تسببت حركة مقاطعة "إسرائيل" العالمية والمعروفة باسم "BDS" العالمية، بخسائر فادحة لـ "إسرائيل"، بعد حملات المقاطعة لمنتجاتها وفعالياتها وأنشطتها العالمية والمحلية.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس العبرية" فقد تسبب حركة المقاطعة، بخسائر كبيرة لمهرجان "ميتيئور" (نيزك) الذي نظم في أيلول/سبتمبر الماضي في "كيبوتس لهفوات هبشان" في الجليل الأعلى، وصل حد عدم دفع أجور لعشرات الفنانين والعاملين في المسرح، إضافة إلى احتمال إعلان إفلاس الشركة المنظمة للمهرجان.

وقال مدير فرقة إسرائيلية معروفة أمس الاثنين، إنهم لم يتلقوا أموالا، رغم وعودات منذ مدة طويلة، مشيرا إلى الشركة المنظمة للمهرجان قد تضطر إلى إعلان إفلاسها.

ونقلت الصحيفة العبرية عن الموسيقي أور برناؤور تأكيده عدم تلقي الأموال رغم مرور فترة زمنية طويلة، مشيرا إلى أنه سيضطر مع آخرين إلى اتخاذ إجراءات قضائية.