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أهم ردود الأفعال الإسرائيلية على اعتقال "عاصم البرغوثي" منفذ عملية "جفعات أساف"

الثلاثاء 08 يناير 2019 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهم ردود الأفعال الإسرائيلية على اعتقال "عاصم البرغوثي" منفذ عملية "جفعات أساف"



القدس المحتلة / سما /

تداولت كافة وسائل الإعلام العبرية، صباح اليومن خبر اعتقال، عاصم البرغوثي، منفذ عملية اطلاق النار في مستوطنة جفعات أساف، وشقيق صالح البرغوثي، منفذ عملية اطلاق النار في مستوطنة عوفرا.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، بارك رئيس الوزراء نتنياهو، عملية اعتقال البرغوقي، وقال: " ذراع إسرائيل الطويل سيصل إلى كل من يقوم بالمساس بالمواطنين اليهود، وسيتم اغلاق الحساب معهم ومحاسبتهم".

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، بارك وزير الجيش السابق، افيجدور ليبرمان، عملية اعتقال البرغوثي، وهنأ الجيش والشاباك على هذا الانجاز، على حد زعمه.

وذكرت الصحيفة العبرية، إن وزير التعليم "نفتالي بنيت"  قال في اعقاب اعتثقال البرغوثي: "أهنئ مقاتلي اليمام وقادتهم والشاباك والجيش الإسرائيلي لاعتقالهم عاصم البرغوثي منفذ عملية جفعات عساف".

وأضاف بينت: "يجب هدم منازلهم بسرعة ومنع المكافآت المالية لعائلاتهم وترحيل أفراد العائلة".

هاجم وزير الحرب الاسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء،  حزب الليكود، بسبب إحباطه قانون "اعدام المخربين" الذي ينص على صلاحية وزير الحرب بأن يأمر بفرض عقوبة الاعدام على منفذي العمليات.

وعقب ليبرمان على اعتقال البرغوتي :" : أهنئ قوات الأمن على اعتقالهم للناشط (الإرهابي)عاصم البرغوثي، هذا الشخص إسلامي متطرف ينضم لحمولة تورطت على مدار سنين طويلة بتنفيذ عمليات (إرهابية) ضد الإسرائيليين من المحزن جداً أن قانون إعدام (المخربين) تم إحباطه من قبل حزب الليكود".

ووأكدت الصحيفة، أن ‏عائلات قتلى المستوطنين والجنود الإسرائيليين بعملية اطلاق النار بمستوطنة جفعات أساف، طالبت الحكومة بان لا يبقى عاصم البرغوثي على قيد الحياة. 

يشار الى أن عملية اطلاق النار بالقرب من مستوطنة "جفعات آساف" شرق مدينة رام الله  أسفرت عن مقتل فيها جنديين اسرائيليين في  الشهر الماضي

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