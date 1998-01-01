  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل : توسعة ضخمة لمستوطنة افرات تطوق مدينة بيت لحم

الثلاثاء 08 يناير 2019 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : توسعة ضخمة لمستوطنة افرات تطوق مدينة بيت لحم



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "مكان العبري"، عن أن الحكومة الإسرائيلية تعكف على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة "أفرات"، من شأنها أن تطوق مدينة بيت لحم.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس العبرية"، تم تخصيص 1200 دونم لصالح الخطة المذكورة والتي تنص على إنشاء حي جديد لتوسيع مستوطنة "أفرات" باتجاه مدينة بيت لحم، علما بأن المنازل والبيوت التي ستقام في هذا الحي ستكون في منطقة تعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية.

وكانت الإدارة المدنية قامت بتخصيص هذه المنطقة ونقلها لصالح وزارة البناء والإسكان الشهر الماضي وذلك في خطوة تهدف الى السماح بالشروع في عمليات التخطيط لإقامة هذا الحي والذي سيطلق عليه اسم "جفعات عيتام".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن عملية إنشاء هذا الحي الجديد تتطلب القيام بعدة أعمال خاصة بشق طرق جديدة وبنى تحتية، توطئة لإقامته.

وستقوم 14 وزارة برصد أموال من ميزانياتها لدعم هذه الخطة، فيما تجدر الإشارة إلى أن مجلس "أفرات" المحلي كان قد أقام في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي نقطة استيطانية عشوائية صغيرة في هذه المنطقة، وبحسب المخطط ستقام عليها المئات من الوحدات السكنية الجديدة.

أخبار ذات صلة

صور: رفع صورة ضخمة للرئيس المصري في مفترق السرايا وسط مدينة غزة

سرايا القدس- ارشيف

هل كانت سرايا القدس تعد لعملية ضخمة ضد اسرائيل من داخل النفق ؟

الشهيد مازن فقهاء

شاهد: لافتات ضخمة للقسام تتوعد اسرائيل بالرد على اغتيال الشهيد "فقهاء"

الخليل - ارشيف

موقع"واللا" العبري: اسرائيل تبدأ تطبيق خطة لإقامة جدار أمنى حول مدينة الخليل

شكرا قطر

صورة : شكراً قطر .. يافطة ضخمة في ساحة الكتيبة

نتنياهو وترامب

هارتس : تفاصيل مذهلة لصفقة القرن تتضمن حوافز مادية ضخمة وموطئ قدم لدول الخليج في القدس

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ : عودة طواقمنا لمعبر رفح بشرط وحيد

أبو مرزوق : القادم أسوأ

ليبرمان يعلق على تجميد نتنياهو نقل الأموال القطرية إلى غزة .. فماذا قال ؟

حماس ترد على قرار الاحتلال وقف تحويل الاموال القطرية للحركة

"إسرائيل" تقرر وقف نقل الأموال القطرية لحماس

مصر تبلغ داخلية غزة بعمل معبر رفح البري غدا باتجاه واحد فقط

المشهراوي يطالب الرئيس بالنزول الى غزة وحماس بالتخلي عن وهم السلطة

الأخبار الرئيسية

القناة العاشرة : قطر ستحول الأموال الى موظفي حماس في غزة الخميس بشرط عدم تصعيد الاوضاع

الاحمد : الخطوة القادمة سحب الموظفين من باقي المعابر وخطوات اخرى قد تشمل الجوازات والشهادات

نائب الموساد السابق: هدفي إحلال السلطة مكان حماس في غزة

حماس : يجب ان تتضافر كافة الجهود لعزل الرئيس عباس

توفيق الطيراوي - ارشيف

الطيراوي يطالب بإقالة الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة