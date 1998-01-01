اسرائيل : توسعة ضخمة لمستوطنة افرات تطوق مدينة بيت لحم

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "مكان العبري"، عن أن الحكومة الإسرائيلية تعكف على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة "أفرات"، من شأنها أن تطوق مدينة بيت لحم.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس العبرية"، تم تخصيص 1200 دونم لصالح الخطة المذكورة والتي تنص على إنشاء حي جديد لتوسيع مستوطنة "أفرات" باتجاه مدينة بيت لحم، علما بأن المنازل والبيوت التي ستقام في هذا الحي ستكون في منطقة تعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية.

وكانت الإدارة المدنية قامت بتخصيص هذه المنطقة ونقلها لصالح وزارة البناء والإسكان الشهر الماضي وذلك في خطوة تهدف الى السماح بالشروع في عمليات التخطيط لإقامة هذا الحي والذي سيطلق عليه اسم "جفعات عيتام".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن عملية إنشاء هذا الحي الجديد تتطلب القيام بعدة أعمال خاصة بشق طرق جديدة وبنى تحتية، توطئة لإقامته.

وستقوم 14 وزارة برصد أموال من ميزانياتها لدعم هذه الخطة، فيما تجدر الإشارة إلى أن مجلس "أفرات" المحلي كان قد أقام في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي نقطة استيطانية عشوائية صغيرة في هذه المنطقة، وبحسب المخطط ستقام عليها المئات من الوحدات السكنية الجديدة.