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القناة العاشرة : قطر ستحول الأموال الى موظفي حماس في غزة الخميس بشرط عدم تصعيد الاوضاع

الثلاثاء 08 يناير 2019 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة العاشرة : قطر ستحول الأموال الى موظفي حماس في غزة الخميس بشرط عدم تصعيد الاوضاع



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لقطاع غزة خلال يومين، أو مساء يوم الخميس.

وقالت القناة العاشرة العبرية، إن قطر والمبعوث الخاص الدولي نيكولاي ملينيدوف، أبلغوا حماس مساء أمس، بأن الدفعة الثالثة ستصل القطاع خلال يومين.

وزعمت القناة العبرية، أن قطر ستحول الأموال إلى غزة، مساء يوم الخميس القادم، بشرط عدم تصعيد الأوضاع الأمنية بالقطاع.

وأشارت القناة العاشرة، إلى أن "إسرائيل" حاولت توقيف أدخال الأموال القطرية للقطاع، بذريعة التوتر الأمني، وإطلاق صاروخ تجاه عسقلان، قبل يومين. 

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