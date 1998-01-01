  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"وول ستريت جورنال" : هل يزور نتنياهو الرياض قريبا؟

الثلاثاء 08 يناير 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"وول ستريت جورنال" : هل يزور نتنياهو الرياض قريبا؟



واشنطن / وكالات /

عملت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، على مدار العامين المنصرمين، على تقوية العلاقات الإسرائيلية السعودية، إلى حد قالت فيه الصحافية الأميركية، كارين إليوت هاوس: "لا تستغربوا من قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بزيارة الرياض للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، قريبا".

وأشارت الصحافية في مقالها الذي نشرته، مساء أمس الأحد، في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إلى أن بن سلمان يتوق إلى قلب صفحة جريمة اغتيال الصحافي، جمال خاشقجي، ويبدو أن رحلة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، صُممت من أجل خاتمة درامية من بطولة ولي العهد.

وشددت هاوس على أن المسؤولين الأميركيين جاهزون لسيناريو يلتقي فيه نتنياهو ببن سلمان، حيث أن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، هبط في إسرائيل، السبت الماضي، ومن المزمع أن يصل بومبيو إلى العاصمة الأردنية، الأربعاء المُقبل، في إطار زيارة مرتقبة لثماني عواصم عربية خلال أيام معدودة، وسيزور الرياض الأسبوع القادم.

تهدف زيارة بومبيو إلى التأكيد على أن الولايات المتحدة تقود تحالفا واسعا ضد إيران، بعيدا عن أزمات الشرق الأوسط.

وذكرت هاوس أن العناصر الأساسية في هذا التحالف هي إسرائيل والسعودية، اللتان تتشاركان خوفهما من التوسع الإيراني، وهما أقرب حليفتين للولايات المتحدة في المنطقة. مشددة على أنهما حافظتا على اتصالات غير رسمية ولكن ليست سرية، وتبادلتا المعلومات عن "عدوهم المشترك".

وبعد أن عرضت الصحافية هذا التلخيص المُقتضب للعلاقة بين السعودية وإسرائيل، تساءلت هاوس، لماذا لا تُصبح هذه الزيارات على المستوى  الرسمي؟

وقالت إن لقاء يجمع بن سلمان ونتنياهو، سوف يكون بمثابة "تتويج" لمساعي إدارة ترامب في عزل إيران وحصرها.

ولفتت إلى أن اللامبالاة العربية الرسمية تجاه نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة العام الماضي، أعطت بن سلمان الثقة الكافية، للإفصاح عن علاقته بإسرائيل بشكل رسمي، "في الوقت المناسب".

وشددت هاوس على أنه على المستوى السياسي، "فمن المؤكد" أن خطوة كهذه سوف تجذب اهتمام الرأي العام والإعلام، وستحيده عن المشاكل التي تحوم حول القادة الثلاثة المعنيين بها.

فبالنسبة لترامب، سوف يكون ذلك بمثابة "استراحة" من تقديم حجج حول إغلاق الحكومة الأميركية، وقراره المفاجئ بانسحاب القوات الأميركية من سورية. أما بالنسبة لنتنياهو، فإن لقاء علنيا كهذا، سوف يكون إنجازا كبيرا بحجم اتفاقية "كامب ديفيد" مع الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، وقد يخفف من وطأة مشاكله السياسية الداخلية مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست.

أما بالنسبة لبن سلمان، فإن ذلك قد يمكنه من استعادة بعض من "بريقه الدولي"، الذي شوهه قتل خاشقجي، الذي يصر السعوديون على أن لا دور له في الاغتيال الذي نفذه أكثر المقربين منه.

وأشارت هاوس إلى أن الإفصاح العلني عن علاقة السعودية بإسرائيل، قد يكون خطيرا بالنسبة لبن سلمان (بخلاف نتنياهو وترامب)، حيث أن ذلك من شأنه أن يحفز معارضة "المتدينين" داخل السعودية، خصوصا دون "توضيح" مستقبل القدس المحتلة، لكن ذلك قد لا يعني شيئا بسبب القمع الشديد الذي يمارسه ضد المعارضة.

أخبار ذات صلة

محمد بن سلمان - ارشيف

لندن : وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن ثروة بن سلمان

وليد الابراهيم - ارشيف

وول ستريت جورنال: لأول مرة.. مالك “mbc” يكشف كواليس احتجازه وسر فقدان الوزن

20171123052800

فيديو .."بي بي سي" داخل فندق "ريتز كارلتون" معتقل الامراء في الرياض

ريتز كارلتون الرياض - ارشيف

سجن الامراء "ريتز كارلتون" الرياض يفتح مجددا للحجوزات

محمد بن سلمان - ارشيف

الرياض : الافراج عن رجل الاعمال "الصانع" من الريتز كارلتون

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت

واشنطن : مشروع "قناة سلوى" يزيد من حدة الصراع بين الرياض والدوحة

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ : عودة طواقمنا لمعبر رفح بشرط وحيد

أبو مرزوق : القادم أسوأ

ليبرمان يعلق على تجميد نتنياهو نقل الأموال القطرية إلى غزة .. فماذا قال ؟

حماس ترد على قرار الاحتلال وقف تحويل الاموال القطرية للحركة

"إسرائيل" تقرر وقف نقل الأموال القطرية لحماس

وزير اسرائيلي يهدد بعملية عسكرية في غزة إذا لم تَنضبِط حماس

ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة

الأخبار الرئيسية

الاحمد : الخطوة القادمة سحب الموظفين من باقي المعابر وخطوات اخرى قد تشمل الجوازات والشهادات

نائب الموساد السابق: هدفي إحلال السلطة مكان حماس في غزة

حماس : يجب ان تتضافر كافة الجهود لعزل الرئيس عباس

توفيق الطيراوي - ارشيف

الطيراوي يطالب بإقالة الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة

مصر تبلغ داخلية غزة بعمل معبر رفح البري غدا باتجاه واحد فقط