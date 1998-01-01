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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

الثلاثاء 08 يناير 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 7 مواطنين من محافظات الضفة.
ففي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المحافظة وداهمت عدة منازل ومدرسة السماقة الجديدة قيد الإنشاء، واعتقلت ثلاثة شبان هم: أمين محمود ثوابتة (٣٢ عاما) وعلي محمود طقاطقة (١٣ عاما) وراضي صلاح طقاطقة ( 18 عاما).
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم واعتقلت الفتى مؤيد عبد الله العمور (17 عاماً) من منزله.
وسلم جنود الاحتلال استدعاء للشاب رأفت خالد صباح من الخضر جنوب بيت لحم والمحرر عيد موسى ابريوش من دورا جنوب الخليل.
ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أوس ناصر مرار من منزله في قرية بدرس غرب رام الله، ومجد سمير الخواجا من نعلين، وفايق الترمساني من مخيم الأمعري، واقتحمت بلدة أبو شخيدم شمال رام الله وفتشت العديد من المنازل.
وايضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرّابة جنوب غرب جنين ومركة، واقتحمت مدينة نابلس وداهمت عدة مناطق من بينها قرية عراق بورين جنوب نابلس، اضافة الى اقتحامها مدينة قلقيلية.

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