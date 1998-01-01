طقس فلسطين :الليلة وغداً- منخفض جوي وزخات من الثلوج

رام الله / سما /

قال الراصد الجوي داوود الطروة إن فلسطين والمنطقة ستكون اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء وحتى مساء يوم غد الأربعاء تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ.

وأضاف الراصد الجوي أن الأجواء نهار اليوم ستكون باردة مع نشاط تدريجي على سرعة الرياح وتشكل الغبار في بعض المناطق وتسقط زخات من الأمطار على أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد.

وخلال ساعات المساء تتأثر فلسطين بالمنخفض الجوي بشكل واضح وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً خلال ساعات الليل لتشمل معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

كما من المتوقع تساقط زخات من الثلوج فوق قمم المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900م عن سطح البحر، وخاصة بعد منتصف الليل، وربما يحدث تراكم فوق بعض القمم العالية. في حين ستكون الثلوج في باقي المرتفعات رطبة في معظمها ومن الصعب تراكمها.

وفي يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق، مع أفضلية للوسط والجنوب. كما وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الثلج فوق القمم العالية وخاصة خلال الفترة الصباحية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وخلال ساعات المساء يتلاشى المنخفض الجوي ويسود طقس شديد البرودة ويحذر من حدوث الانجماد.

وفي يوم الخميس والجمعة تستقر الأجواء وترتفع درجات الحرارة قليلا ويحذر من الانجماد والصقيع.