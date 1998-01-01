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الطيراوي يطالب بإقالة الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة

الإثنين 07 يناير 2019 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيراوي يطالب بإقالة الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة



رام الله/سما/

: طالب اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يوم الاثنين، بإقالة الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، على خلفية إلغاء احتفالات الانطلاقة قي القطاع، والتي كان مزمعاً إقامتها اليوم، بعد رفض حركة حماس والتي تمارس سلطة القمع الواقع على القطاع، ومنعها إقامة احتفالات الانطلاقة بغزة.

وتساءل الطيراوي عن الجهة المخولة بإقامة الاحتفالات أو إلغائها، وكيف تتخذ القرار أصلاً، في الوقت الذي احتشدت كل كوادر الحركة وأعضائها وشعبنا الفلسطيني في القطاع الباسل لإقامتها.

وأكد الطيراوي على أن من قرر منع إقامة هذه الاحتفالات في الخان الأحمر هو الاحتلال الإسرائيلي، وقد تمرد شعبنا وأبناء حركتنا العظيمة على قرار الاحتلال وتوافدوا بالألاف على قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم وأقاموا الاحتفال، بينما رضخت الهيئة القيادية بغزة لقرار المنع الصادر من قبل سلطة القمع الواقع الممثلة بحركة حماس في القطاع لهذا المنع وألغت احتفال الانطلاقة، وهو الأمر المستهجن خصوصاً بعد قيام حماس باعتقال المئات من كوادر الحركة وزجهم في سجونها الظلامية.

وأوضح الطيراوي بأن الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة لم تعرض حين تشكيلها على اللجنة المركزية للحركة ولم تأخذ موافقتها من هذا الإطار القيادي الأول في الحركة، وقد قررت هذه اللجنة القيادية إغلاق مقار الحركة في القطاع دون الرجوع إلى لجنتها المركزية ودون استشارتها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تشكيلها بعد إقالتها فوراً.

وأكد الطيراوي بأنه آن الأوان للجم ممارسات حركة حماس التي فاقت حدود الاحتمال، والتي تتساوق مع مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على حركة الشعب الفلسطيني التحررية التاريخية، بهدف تمرير مخططات الاحتلال بمنع توحيد شطري الوطن، وعدم تمكين شعبنا من إقامة دولته الواحدة الموحدة المستقلة على ترابه الوطني.

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