  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد ..المشهراوي يطالب الرئيس عباس بالنزول الى غزة حماس بالتخلي عن وهم السلطة المطلقة

الإثنين 07 يناير 2019 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..المشهراوي يطالب الرئيس عباس بالنزول الى غزة حماس بالتخلي عن وهم السلطة المطلقة



القاهرة/وكالات/

قال القيادي في التيار الاصلاحي بحركة فتح سمير المشهراوي:" لا شك وبدون تقزيم الأمور فإن الوضع الفلسطيني في أسوأ حالاته، مؤكداً أن القضية الفلسطينية لم تكن بهذا الحال من الضعف والهوان والتراجع.

وأضاف في لقاء متلفز على قناة "الغد"، أنه لا يمكن اللوم على العالم الخارجي، حيث يجب أن نبدأ بأنفسنا، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية متمثلة بالرئيس أبو مازن منتهي الصلاحية، قادت الوضع الفلسطيني إلى الهبوط في الخطاب الفلسطيني السياسي والوطني، كما قادت الحالة الفلسطينية إلى حالة من الانقسام والتردي، والضعف أمام المحتل الذي أصبح يشعر بعدم وجود أوراق القوة.

وتابع إضافة إلى الوضع العربي والدولي الرديء، فهذه العوامل مجتمعة لم تدفع القيادة الفلسطينية أن تحصن الجبهة الداخلية بالحد الأدنى، مشيراً إلى أنه إذا كان الوضع العربي متردي وضعيف وواهن، والوضع الدولي ليس في صالحنا، فالحد الأدنى أن نهتم بالوضع الوطني، متسائلاً ماذا فعل أبو مازن على مستوى الوضع الوطني؟؟.

وقال المشهرواي:" أبو مازن أوصل الوضع الوطني إلى الدرك الأسفل، إلى أكثر حالة من الضعف والتشرذم، والهوان والانقسام، أما المحتل فهو في أحسن حالاته، فالاستيطان مستمر وتضاعف إلى عشرات الأضعاف، والقدس يبتلعها ويقوم بتهويدها على مدار الساعة، وزاد الموقف قوة، الموقف الأمريكي الذي نقل السفارة إلى القدس".

ونوه إلى أن بعض الدول العربية تستقبل نتنياهو فلك أن تتخيل خطاب أبو مازن الضعيف والمنبطح الذي يتحدث فيه عن الجانب الإسرائيلي بطريقة، أنه يريد التعاون مع إسرائيل أمنيا، مؤكداً أن هذا في منتهى الخطورة ويوضع في مصاف الخيانة الوطنية .

وأكد المشهراوي أن الخطاب الهابط المتكرر يضعف الحالة الفلسطينية بدلا من تعزيز صمودها ..مقارنة بخطاب الزعيم أبو عمار زعيم الثورة.

وأوضح قبل الانتخابات قلنا لأبو مازن أن وضع الحركة لا يسمح وأن فتح ستسقط ، رد "خليها تسقط "،مؤكداً أن أبو مازن وافق على الانتخابات عام 2006 ودخول حماس فيها تلبية لرغبة الأمريكان ..باعترافه شخصيا".

وبين أن حماس ارتكبت حماقة كبيرة حينما لجأت الى الدم في انتزاع حقوق يضمنها النظام الأساسي.

وأشار المشهراوي إلى أن سبب اختلافنا أن الرئيس ليس إله، ونحن لسنا عبيد .

وأكد أن قطع الرواتب يضعف مناعة أبناء فتح في غزة .

ونوه إلى أن أي مواطن بسيط غير مثقف لا يمكن أن يقبل على نفسه وفق تربيته وأخلاقه أن يصف الناس بالجواسيس ، فما بالك رئيس، فأبو مازن وصف أكثر من نصف الشعب الفلسطيني بالجواسيس لغة هابطة تعبر عن ضغط ، لآن كله من حوله أشبعوه كذبا بآن تيار الإصلاح لا يمثل شيء.

وتابع:" أبو مازن عبر تاريخ الحركة هو أكثر شخص تعرض لاتهام بالجوسسة والعمالة ، فأبو عمار شخصيا وصفه بكرزاي فلسطين ، وذكر أبو مازن ذلك في كتاب استقالته، كما أنه اتهم أحد الأشخاص بأنه جاسوس والآن جالس عنده عضو لجنة مركزية.

وتابع :" كما أن أبو مازن يتعامل مع الجبهة الشعبية والديمقراطية والفصائل بإهانة وليس من مبدأ الشراكة والاحترام .

وأكد المشهراوي نحن ليس لدينا مشكلة مع أي أحد من أبناء فتح ، إنما نحن فقط قلنا كلمة حق في وجه سلطان فاجر ، فأنتم أخوتنا وأبناءنا وأنتم خير من نعرفهم ويعرفنا من السجون والانتفاضة  ، كما أننا لم نرفض يوماً كل محاولات المصالحة الداخلية في فتح وأيدينا بقت ممدودة دائما.

وأضاف عقدنا تفاهمات مع حماس ، وخرجنا وقلنا لتتصالح حماس مع أبو مازن ونحن سنرجع للخلف عشر خطوات للوراء.

وأوضح المشهرواي نحن أولى كفلسطينيين أن نحاسب من يذهب للتطبيع مع إسرائيل، لكن ليس قبل أن نكون موحدين.

 وعبر المشهراوي عن حزنه على حماس حينما تتلقى أموال و دعم من قطر مغموس بالذل ، فالنظام القطري الحالي غير وطني.

وأكد أن حماس لم يكن يوما موقفها مثالي ومكتمل، فعليها أيضا أن تراجع مفهومها للشراكة وسلوكها تجاه أبناء فتح والشعب الفلسطيني .

ووجه المشهراوي رسالة لحماس قال فيها لا تعبئوا أبناء فتح حقدا لتسهلوا الانفجار ، كما يجب عليها أن تتخلى عن طموح ووهم السلطة المطلقة ، هذا أكبر خطأ .

ووجه رسالة ثانية لأبو مازن قال فيها كن شجاع وانزل غزة واحتمي بشعبك وضع حدا لهذا الانقسام ، مشيراً إلى أن من سيضع رؤية للحل يجب أن يتحلى بالشجاعة، وأن يرتقي فوق الحزبية لمصلحة الوطن.    وأكد المشهراوي أن فتح ليست أهم من فلسطين ولم ننضم لفتح لأجلها إنما لآجل فلسطين ، كنا نلوم حماس أنها تضع مصلحة حزبها فوق الوطن والجميع، موضحاً إن لم نتفق على مفاهيم الشراكة ودولة المؤسسات ، فالانتخابات لن تكون حلا.

أخبار ذات صلة

المشهراوي تحدث عن الرئيس عباس والرجوب ومؤتمر فتح واغتيال عرفات

مروان البرغوثي يطالب الرئيس عباس بعدم ربط رواتب موظفي غزة بالخلاف مع حماس

الجبير

حماس تستهجن مطالبة الجبير لقطر بالتخلي عن حماس لإتمام المصالحة

نتنياهو والرئيس عباس

نتنياهو يطالب الرئيس عباس باستنكار قتل مستوطن

أبو مرزوق

أبو مرزوق يطالب الرئيس عباس بالاعتذار عن خطابه الأخير

البطش- ارشيف

البطش يطالب الرئيس عباس بإرسال وفد من اللجنة المركزية إلى قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن القرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس حول غزة

حسين الشيخ : عودة طواقمنا لمعبر رفح بشرط وحيد

أبو مرزوق : القادم أسوأ

الاحتلال يكشف تفاصيل لأول مرة عن الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008

بالصور: داخلية غزة تتسلم معبر رفح بعد انسحاب موظفي السلطة

غزة : مصرع مواطنة برصاصة انطلقت بالخطأ من سلاح زوجها

وزير اسرائيلي يهدد بعملية عسكرية في غزة إذا لم تَنضبِط حماس

الأخبار الرئيسية

حماس : يجب ان تتضافر كافة الجهود لعزل الرئيس عباس

توفيق الطيراوي - ارشيف

الطيراوي يطالب بإقالة الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة

مصر تبلغ داخلية غزة بعمل معبر رفح البري غدا باتجاه واحد فقط

ليبرمان يعلق على تجميد نتنياهو نقل الأموال القطرية إلى غزة .. فماذا قال ؟

"إسرائيل" تقرر وقف نقل الأموال القطرية لحماس