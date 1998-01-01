قناة عبرية: غاباي زار أبوظبي سرًا والتقى مسؤولين إماراتيين

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية العاشرة، مساء الاثنين، أن آفي غاباي زعيم حزب العمل الإسرائيلي زار أبوظبي سرًا في ديسمبر/ كانون الأول 2018، والتقى مسؤولين إماراتيين.

ووفقًا للقناة، فإن غاباي وصل أبوظبي في الثاني من الشهر الماضي، عبر رحلة جوية من العاصمة الأردنية إلى جانب شخصية أخرى من حزب العمل.

وأوضحت أن اللقاء عقد بوساطة رجل أعمال مغربي قريب من كبار المسؤولين الإماراتيين، مشيرةً إلى أن غاباي حصل على دعوتين رسميتين لزيارة الإمارات.

ولفتت القناة إلى أن الوسيط المغربي نفسه قام بتنظيم عدة لقاءات بين غاباي وكبار الشخصيات في العالم العربي.

والتقى غاباي مع ثلاثة من المسؤولين الحكوميين الكبار، وناقش معهم الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وخطة السلام الأميركية، وموقفه من مبادرة السلام العربية، وقضايا أخرى تتعلق بإيران والمنطقة وإسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن غاباي كان تحت حماية الأمن المحلي خلال تواجده، وعاد إلى إسرائيل في الرابع من الشهر الماضي بعد يومين من زيارة أبوظبي، وبعد عودته أخبر رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين بزيارته وما احتوت من مناقشات.

وقالت القناة، إن زيارة غاباي السرية كانت ضمن سلسلة اجتماعات سياسية عقدها العام الماضي مع شخصيات بارزة في العالم العربي، تم الكشف عن بعضها، حيث التقى في عمان مع الملك عبد الله ملك الأردن، وكذلك مع بعض كبار مستشاري الرئيس محمود عباس.

وقال مكتب غاباي ردًا على ذلك، إنه لا يرد على مثل هذه التقارير ولكن لديه خطة مفصلة بشأن تجديد المفاوضات الفلسطينيين على أساس سلسلة من إجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين ودول عربية.