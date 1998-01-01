نتنياهو يطلب مواجهة علنية مع الشهود ضده

القدس المحتلة / سما /

طلب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الاثنين، مواجهة علنية مع "شهود الملك" الذين جندتهم النيابة للشهادة ضده في ملفات التحقيقات.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، إنه طلب مسبقًا من جهات التحقيق جمعه مع شهود العيان، إلا أنه تم رفض طلبه لمرتين.

وجدد نتنياهو طلبه بجمعه مجددًا بالشهود ضده، وأنه مستعد لأن يكون ذلك عبر البث المباشر وبحضور الإعلاميين. مضيفًا "لماذا يرفضون السماح لي بذلك، رغم أنه أمر ضروري للغاية، ولماذا يجب أن أخاف منهم، أنا لا أخاف وليس لدي ما أخفيه، ولذلك أريد مواجهة الشهود ضدي الذين أدلوا بشهادات لا تتفق مع الحقيقة".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الرشوة تعني تلقي المال، وليس التغطية الإعلامية التي تصب في صالحه. بالإشارة منه إلى الملف 4000.

وأضاف "لي الحق في محاكمة عادلة، ومتأكد من أنه لا يوجد شيء بالنسبة لملف 4000". مشيرًا إلى أنه لم يتدخل في قضية انهيار شركة بيزك.

كما اعتبر أن عقد جلسة استماع له قبل الانتخابات ودون السماح له بالرد يعتبر "ظلم بحقه". مشيرًا إلى أن رجال قانون يتفقون معه على ذلك.

واتهم نتنياهو اليسار الإسرائيلي بمحاولة إسقاط الحكومة اليمينية من خلال توجيه الاتهامات ضده. متعهدًا بالعمل من أجل جعل إسرائيل قوة صاعدة في العالم وعدم القبول بأي خطة لتقسيم القدس.