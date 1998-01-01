وزير الزراعة الإسرائيلي يطالب نتنياهو بوقف التصدير من غزة للضفة

القدس المحتلة / سما /

أرسل وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، اليوم الأحد، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، طلب منه فيها التدخل لوقف وصول المنتجات الزراعية من غزة إلى الأسواق الإسرائيلية.

ووفقاً للقناة العبرية السابعة، أوضح الوزير عن حزب "البيت اليهودي" أوري أرئيل، أنه سيعمل جاهداً على منع وصول المنتجات الزراعية من غزة إلى مناطق الضفة الغربية، "للقضاء على ظاهرة وصول المنتجات الزراعية من هناك إلى الأسواق الإسرائيلية".

يشار إلى أن الشهر الماضي شهد ارتفاعاً ملموساً في المنتجات الزراعية التي وصلت من غزة إلى الضفة الغربية ومن هناك إلى الأسواق الإسرائيلية بشكل غير قانوني.