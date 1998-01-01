  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هل هناك جهود سرية لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة ؟

الإثنين 07 يناير 2019 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل هناك جهود سرية لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة ؟



القدس المحتلة / سما /

تطرق المراسل والمحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى خطة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان التي كان قد أعلن عنها سابقاً، والتي تقضي بتنغيص ظروف الحياة على الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، محذراً من التداعيات الأمنية التي قد تحصل في حال تم تطبيق هذه الخطة.

ووفقاً لموقع "نيوز وان" العبري، أوضح بن مناحيم أن "موضوع الأسرى  في السجون الإسرائيلية يعتبر موضوعاً ذو أهمية كبيرة في أوساط المجتمع الفلسطيني، حيث أنه يتجاوز جميع الخلافات الحزبية بين جميع الفصائل الفلسطينية، كما أن هناك إجماع وطني فلسطيني على قضية الأسرى الأمنيين، ولذلك فإن تطبيق الخطة المذكورة من شأنه أن يحدث غضباً فلسطينياً عارماً في الضفة وغزة.

وأضاف بن مناحيم، أن جميع الأسرى  يترقبون في هذه الأوقات حدوث صفقة تبادل أسرى بين حماس و"إسرائيل" للإفراج عن الجنود الأسرى لدى حماس في غزة، هدار غولدن وأورون شاؤول.

وأردف بن مناحيم قائلاً إن "تطبيق الخطة في هذا التوقيت داخل السجون الإسرائيلية من شأنه إفشال جهود التهدئة التي تسعى إسرائيل لتحقيقها على الحدود مع قطاع غزة، ومن شأنه أيضاً إفشال المساعي السرية التي تحدث من خلف الكواليس للوصول إلى صفقة تبادل أسرى، علاوة على أن تطبيق الخطة من شأنه أن يزعزع الوضع الأمني في الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

اسرى فلسطينيون - ارشيف

حماس: لا صفقة تبادل أسرى جديدة ونتنياهو يخدع الجمهور الاسرائيلي

حماس: ما بأيدينا سيجبر الاحتلال على الاستجابة لمطالبنا في أي صفقة تبادل أسرى

القسام للجزيرة :تلقينا عروضا إسرائيلية عبر وسطاء لإجراء صفقة تبادل أسرى

موسى أبو مرزوق

أبو مرزوق من القاهرة : لا حديث عن صفقة تبادل جديدة ومستعدون لحل اللجنة الادارية

صفقة شاملة.. حماس: إذا عرضت مصر التوسط في صفقة تبادل الاسرى سنرحب بذلك

الجندي الاسير لدى حماس

«حماس» تستعجل «صفقة تبادل» مع إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن القرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس حول غزة

أبو مرزوق : القادم أسوأ

الاحتلال يكشف تفاصيل لأول مرة عن الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008

بالصور: داخلية غزة تتسلم معبر رفح بعد انسحاب موظفي السلطة

فتح تقرر إلغاء مهرجان الانطلاقة المقرر بغزة الاثنين

داخلية غزة تعلق على انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح

غزة : مصرع مواطنة برصاصة انطلقت بالخطأ من سلاح زوجها

الأخبار الرئيسية

حماس : يجب ان تتضافر كافة الجهود لعزل الرئيس عباس

مصر تبلغ داخلية غزة بعمل معبر رفح البري غدا باتجاه واحد فقط

ليبرمان يعلق على تجميد نتنياهو نقل الأموال القطرية إلى غزة .. فماذا قال ؟

"إسرائيل" تقرر وقف نقل الأموال القطرية لحماس

حسين الشيخ : عودة طواقمنا لمعبر رفح بشرط وحيد