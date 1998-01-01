رئيس البنك الدولي يعلن عن استقالته من منصبه

وكالات

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن رئيس ​البنك الدولي​ ​جيم يونغ كيم​ يعلن عن استقالته من منصبه، مشيرا، إلى أنه سيغادر المنصب في الأول من شباط المقبل.

زكيم هو مواطن أميركي من أصل كوري جنوبي، وهو ينتمي إلى الحزب الديمقراطي في ​الولايات المتحدة​.

تولى منصبه في 23 آذار 2012 بدعم من الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​.

ولد في العاصمة الكورية الجنوبية سيول عام 1959، وانتقل في الخامسة من عمره مع والديه إلى الولايات المتحدة. حصل على شهادة الطب والأنثروبولوجيا من ​جامعة هارفرد​، زأصبح عام 2009 رئيس جامعة دارتماوث في نيوهامشير