رئيس البنك الدولي يعلن عن استقالته من منصبه

وكالات
ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم يعلن عن استقالته من منصبه، مشيرا، إلى أنه سيغادر المنصب في الأول من شباط المقبل.
زكيم هو مواطن أميركي من أصل كوري جنوبي، وهو ينتمي إلى الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.
تولى منصبه في 23 آذار 2012 بدعم من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
ولد في العاصمة الكورية الجنوبية سيول عام 1959، وانتقل في الخامسة من عمره مع والديه إلى الولايات المتحدة. حصل على شهادة الطب والأنثروبولوجيا من جامعة هارفرد، زأصبح عام 2009 رئيس جامعة دارتماوث في نيوهامشير