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مواجهات مع جيش الاحتلال في البيرة

الإثنين 07 يناير 2019 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة البيرة، وتمركزت عند مسجد العين، وأغلقت عدداً من الشوارع، ومنعت تحرك المركبات، وسط مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال والشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وداهمت محال تجارية ومنازل، للاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة، كما أطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط نحو الشبان والفتية، الذي واجهوا قوات الاحتلال بالحجارة. وطارد الشبان قوات الاحتلال في أكثر من مكان في البيرة، في حين أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة نحو منازل المواطنين القريبة، وحتى الصحفيين والأطقم الطبية التي تواجدت في مكان المواجهات.
واقتحمت قوات الاحتلال مقر مركز الفن الشعبي، واعتلى الجنود سطح المركز لإطلاق النار على الشبان، وألقى الجنود قنابل الصوت داخل المقر، حيث يقوم موظفو المركز وأعضاء فرق الدبكة من الأطفال بتدريبات للدبكة الشعبية الفلسطينية، وحاصرت 6 جيبات عسكرية المركز، وأغلقت مدخله الرئيسي.
وجراء منع جنود الاحتلال المركبات من الاقتراب من المكان، فإن أهالي الأطفال لم يستطيعوا الوصول إلى المركز، قامت سيارات إسعاف بإخراج الأطفال من داخل المركز المجاصر، لإيصالهم إلى ذويهم.

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