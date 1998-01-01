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مصر تبلغ داخلية غزة بعمل معبر رفح البري غدا باتجاه واحد فقط

الإثنين 07 يناير 2019 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تبلغ داخلية غزة بعمل معبر رفح البري غدا باتجاه واحد فقط



غزة / سما /

قررت السلطات المصرية اليوم الاثنين فتح معبر رفح البري، غدا الثلاثاء، في اتجاه واحد فقط.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة: ان السلطات المصرية ابلغتهم بعمل معبر رفح غداً الثلاثاء للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع.

في سياق متصل أبدت وزارة الداخلية والأمن الوطني  الاثنين، استعدادها تشغيل معبر رفح البري اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء، عقب تسلم طواقمها المعبر فجر اليوم من موظفي السلطة.

وقالت الداخلية في بيان إنه "بعد إبلاغنا بقرار هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أمس الأحد بسحب موظفيها من معبر رفح، وحرصاً على مصلحة المواطنين، قامت طواقمُ المعابر العاملة في وزارة الداخلية والأمن الوطني بدورها في استلام المعبر فجر اليوم الإثنين".

وأوضحت الداخلية أن موظفيها بدأوا إجراءاتهم في تسلّم جميع مرافق المعبر وتفقّد جاهزيتها للعمل، وقد استلموا مهامهم وأتمّوا الجاهزية لإعادة تشغيل المعبر اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة قررت مساء أمس سحب كافة موظفيها بمعبر رفح ابتداءً من صباح اليوم.

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