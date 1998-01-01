فتح: حماس اعتقلت أكثر من 500 من قادتنا وأبنائنا منذ أمس

رام الله / سما /

قالت حركة فتح، إن "ميليشيا" حماس اعتقلت أكثر من 500 من قادتها وأبنائها في غزة منذ مساء أمس.

وقال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف في بيان له، اليوم الاثنين: "إن أبناءنا تعرضوا للاعتقال بسبب إصرارهم على احياء فعاليات الانطلاقة الرابعة والخمسين، وعمليات اختطاف من الشوارع، ومداهمات للبيوت وتفتيشها واستدعاءات".

وأضاف أبو سيف، "يتعرض أبناؤنا الى معاملة سيئة وتعذيب لا تليق بشعبنا، الاعتقالات تطال كافة الأطر التنظيمية، كما يتم مصادرة المواد الإعلامية والدعائية الخاصة بالانطلاقة، وهذا لن يثني فتح عن المضي في برنامج فعاليات الانطلاقة".

المصدر :" وفا