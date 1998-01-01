القناة السابعة : "إسرائيل" تحبط محاولة السلطة ترقية مكانتها بالأمم المتحدة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية أن "إسرائيل" أحبطت خطوة قامت بها السلطة الفلسطينية لتحويل صفتها بالأمم المتحدة من عضو مراقب إلى عضو دائم له الحق في التصويت.

وقالت القناة، إن البعثة الفلسطينية للأمم المتحدة سحبت طلباً بهذا الشأن بعد مساعٍ دبلوماسية قادتها "إسرائيل" بالتعاون مع عدة دول صديقة.

من جهته استنكر سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخطوة التي قامت بها السلطة الفلسطينية، قائلاً إن السلطة تواصل صرف المعاشات شهرياً لمن أسماهم "الإرهابيين" (أُسر الشهداء والأسرى)، "وتحاول في الوقت ذاته الانضمام إلى المنظمة الدولية وهي بعيدة عن تعريف الدولة المحبة للسلام"، وفق تعبيره.