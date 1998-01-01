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شاهد .. فشل انقلاب للضباط في الغابون

الإثنين 07 يناير 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. فشل انقلاب للضباط في الغابون



وكالات -

أعلنت الحكومة الغابونية، اليوم الاثنين، فشل المحاولة الانقلابية التي نفذها ضباط، وتوقيف الضالعين فيها.

وفي تصريحات للصحفيين، أكد المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام غوي بيرتران مابانغو، "توقيف الضباط المتمردين، الذين احتلوا مبنى الإذاعة"، في وقت سابق الإثنين، من قبل قوات التدخل السريع التابعة للدرك.

وأشار مابانغو، إلى أن الوضع في البلاد تحت سيطرة الحكومة، وأن كل شيء سيعود إلى طبيعته في غضون ساعات.

وفجر الإثنين، تلى الملازم كيلي أوندو أوبيانغ، بيانا باسم جماعة أطلقت على نفسها "الحركة الوطنية لقوات الدفاع والأمن في الغابون"، قال فيها إن "الكلمة التي ألقاها الرئيس علي بونغو، في رأس السنة، تعزز الشكوك في مدى قدرته على مواصلة أداء مهام منصبه".

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، قال الرئيس بونغو، إنه يستعد للعودة إلى بلاده قريبا بعد تحسن حالته الصحية، وذلك في مقطع فيديو مصور تم بثه من الرباط، وتناقلته وسائل إعلام غابونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بمناسبة العام الجديد، في أول خطاب متلفز منذ وعكته الصحية.

ويمضي بونغو، فترة نقاهة بالمغرب، بعد فترة قضاها بإحدى المستشفيات بالسعودية.

ووصل بونغو، إلى الحكم، عبر انتخابات، عقب وفاة والده عمر بونغو، في 2009، الذي حكم هذا البلد الإفريقي لمدة 41 عاما. وشهدت الغابون أعمال عنف، بعد إعلان نتائج تلك الانتخابات، التي شككت المعارضة في مصداقيتها.

وبسبب غياب الرئيس طلبت المعارضة والمجتمع المدني المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور، لكنها لم تلب الطلب ونقلت السلطات جزئيا الى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.

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