شاهد ..النجار والبوريني في "صوت الشرفاء والوحدة"

رام الله /سما/



انتج الفنانان الشابان المميزان شادي البوريني وقاسم النجار اغنية وحدوية استمرارا بتميزهما بالاغاني التي تحمل رسائل وطنية ووحدوية تهم وتشُدّ الشارع الفلسطيني بشكل خاص والعربي كذلك.

جديدُ البوريني والنجار اغنية "اجت 2019- تعبنا يا بلدنا.." من اخراج عادل الظاهر.

وكانت اولى كلمات الاغنية تدعو للوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، وتطرقا الى الوضع الاقتصادي السيء في فلسطين، الى جانب مسيرات العودة المستمرة على الشريط الحدودي لقطاع غزة وصمود الفلسطينيين في الخان الاحمر وغيرها من القضايا الوطنية والحياتية في فلسطين.

فيما يلي رابط الاغنية:

