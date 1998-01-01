ليبرمان يعلق على تجميد نتنياهو نقل الأموال القطرية إلى غزة .. فماذا قال ؟

القدس المحتلة / سما /

علق وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وكتب ليبرمان عبر حسابه على "تويتر": "من العار أن نتنياهو قد توصل الآن فقط إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لا تستطيع تمويل الإرهاب ضد نفسها وآمل أن يكون هذا القرار مطلقًا وغير مرتبط بالانتخابات وأننا لن نرى بعد 9 أبريل نتنياهو يجدد تحويل الأموال إلى حماس".

وأضاف: "وعلى أي حال ، يجب أن نوضح- لا توجد منافع بدون عودة جنودنا ومواطنينا إلى ديارهم".