الاحتلال يطلق النار على فتاة قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

رام الله /سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين النار على فتاة فلسطينية بالقرب من حاجز زعترا العسكري جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة .

وأفاد شهود عيان في نابلس أن الفتاة وهي من سكان محافظة طولكرم أصيب بجروح متوسطة ونقلت إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج موضحين إن جنود الاحتلال اطلقوا النار باتجاه فتاة ترتدي الحجاب ولم يكن في يديها أي مواد أو آلات حادة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وصلت إلى الحاجز وأغلقته في كلا الاتجاهين.

وزعم جيش الاحتلال أن جنود حرس الحدود الإسرائيلي أطلقوا النار على أرجُل فتاة فلسطينية اقتربت من الحاجز وواصلت التقدم على الرغم من طلب الجنود منها التوقف ثم أطلقوا طلقات في الهواء إلا أن الفتاة واصلت التقدم نحوهم فأطلقوا النار عليها.