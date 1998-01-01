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رونالدو وميسي يقودان تشكيلة مرحلة الذهاب في الدوريات الكبرى

الإثنين 07 يناير 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو وميسي يقودان تشكيلة مرحلة الذهاب في الدوريات الكبرى



وكالات / سما /

انقضى نصف الموسم في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، وبدأت تظهر ملامح المرشحين بقوة للفوز بالألقاب في نهاية الموسم، كما شهد النصف الأول تألق العديد من النجوم الذين صنعوا الفارق لفرقهم بشكل واضح.

ونشرت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي شهدت تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وغريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ويتربع رونالدو على صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدف، والأمر نفسه ينطبق على ليونيل ميسي في الليجا الإسبانية، فقد سجل 16 هدف حتى الآن، كما صنع الدون 5 أهداف مقابل 10 أهداف صنعها البرغوث.

ولم تخلى التشكيلة من نجمي باريس سان جيرمان نيمار وكيليان مبابي اللذان سجلا معاً 25 هدفاً في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وصنعا 9 اهداف آخرين، وينضم إليهم إدين هازارد نجم تشيلسي صاحب 10 اهداف و9 تمريرات حاسمة.

وجاءت التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب في الدوريات الكبرى على النحو التالي:-

حراسة المرمى: والتر بينيتيز (نيس)

خط الدفاع: جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) .. فيرجيل فان ديك (ليفربول) .. جولبيرت (كان) .. لوكاس دينيه (إيفرتون)

خط الوسط: تيجي سافانير (نيس) .. نيمار (سان جيرمان) .. كيليان مبابي (سان جيرمان) .. إدين هازارد (تشيلسي)

خط الهجوم: كرستانو رونالدو (يوفنتوس) .. ليونيل ميسي (برشلونة)

#رونالدو #ميسي

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