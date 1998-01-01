صورة.. أحلام تثير القلق بنقلها للمشفى!

وكالات / سما /
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام قلق الجمهور على حالتها الصحية بعد أن كشفت دخولها المستشفى من دون توضيح السبب، إذ نشرت صورة ليدها وهي ملفوفة بورقة مدون عليها اسمها وتاريخ دخولها للمستشفى وإكتفت بالتعليق قائلةً:"الحمد الله".
وقالت في تغريدة أخرى عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "اللهم أنزل شفاءك لمن مسّه الضر اللهم اشفِ و عافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك، اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها فإنك القادر الذي لا يعجزه شي في الارض و لا في السماء".
وأضافت: "يارب بك وحدك تطيب الخواطر و بك وحدك يتحقق الرجاء، اللهم انا إستودعناك أموراً في خواطرنا فاحفظها لنا يا الله و بارك لنا فيه".
وكشفت بطاقة المريض الملفوفة على يد أحلام، تاريخ ميلادها في 13 شباط (فبراير) عام 1968.