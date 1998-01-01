صورة.. أحلام تثير القلق بنقلها للمشفى!

وكالات / سما /

أثارت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ قلق الجمهور على حالتها الصحية بعد أن كشفت دخولها المستشفى من دون توضيح السبب، إذ نشرت صورة ليدها وهي ملفوفة بورقة مدون عليها اسمها وتاريخ دخولها للمستشفى وإكتفت بالتعليق قائلةً:"الحمد الله".

وقالت في تغريدة أخرى عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "اللهم أنزل شفاءك لمن مسّه الضر اللهم اشفِ و عافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك، اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها فإنك القادر الذي لا يعجزه شي في الارض و لا في السماء".

وأضافت: "يارب بك وحدك تطيب الخواطر و بك وحدك يتحقق الرجاء، اللهم انا إستودعناك أموراً في خواطرنا فاحفظها لنا يا الله و بارك لنا فيه".

وكشفت بطاقة المريض الملفوفة على يد أحلام، تاريخ ميلادها في 13 شباط (فبراير) عام 1968.





