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مستوطنو غلاف غزة : هذه أضعف حكومة في تاريخ إسرائيل

الإثنين 07 يناير 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنو غلاف غزة : هذه أضعف حكومة في تاريخ إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 أبدى مستوطنو غلاف غزة، اليوم الاثنين، غضبهم الشديد تجاه حكومة بنيامين نتنياهو بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها حدود القطاع.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن المستوطنين في حالة من الغضب إزاء استمرار الوضع الأمني غير المستقر منذ أشهر.

وقال أحد المستوطنين من سكان كفار عزة "منذ 10 أشهر يوجد عشرات الآلاف من الإرهابيين على الحدود، والحكومة تتصرف كالمعتاد، فلا أحد يشعر بنا وبحاجتنا للأمن".

فيما وصف مستوطن آخر بأن هذه الحكومة هي الأضعف في تاريخ إسرائيل وأنه ليس لديها أي إحساس بالأمن. مشيراً إلى أن نتنياهو يحول الأموال لحماس وفي ذات الوقت لا يستطيع ردعهم.

من جانبه قال الصحفي في يديعوت يوسي يهوشع، إن حماس قد تتجه للتصعيد على الحدود مع تعمد إسرائيل تأخير نقل الأموال القطرية ما دفع حماس إلى إطلاق بالونات وطائرة مفخخة أمس.

وأشار إلى أن حماس أطلقت صاروخاً على عسقلان عقب قصف الجيش لموقعين لها، مبيناً أن الجانبين لا يرغبان بالتصعيد خاصةً مع قرب الانتخابات الإسرائيلية بالنسبة لنتنياهو.

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