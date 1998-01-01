7 نصائح تساعدك على تجاوز الآثار السلبية للانفصال عن الشريك

وكالات / سما /

لا شك أن العلاقة الزوجية تمر بكثير من المشكلات التي تؤثر على الاستقرار، مما قد ينتهي بكارثة الانفصال في نهاية المطاف، وهو ما يضع حياة أحد الزوجين أو كلاهما في محنة.

وأورد موقع “مترو”، مجموعة من الإجراءات لكي يتجاوز الفرد هذه المحنة الصعبة، ويتخلص من الآثار السلبية للانفصال ليمضي قدمًا نحو حياته الجديدة.

ـ احذف كل ما يخص ذكرياتك السابقة مع شريك حياتك، وكذلك رقمه حتى لا تتصل به في لحظات ضعفك.

ـ مارس التأمل والتمارين الرياضية التي بدورها تساعدك كثيرا، على تفريغ الشحنات السلبية كما تحسن حالتك النفسية.

ـ أخرج مع أصدقائك ومارس أنشطة ترفيهية بصحبتهم وانشغل معهم لعدم التفكير في مشكلتك.

ـ ركز على الايجابيات التي تملكها وانطلق بها لحياتك الجديدة.

ـ يمكنك المشاركة في عمل تطوعي مفيد أو تتبع دورات تدريبية لتطوير نفسك وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ـ مارس هوياتاك المفضلة بصورة منتظمة وانخرط بصورة سليمة في الحياة الاجتماعية.

ـ عليك أن تعتني بصحتك النفسية والجسدية وتغلب على جميع مخاوفك من تكرار التجربة السابقة.