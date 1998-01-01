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كيف تجتاز عام زواجك الأول بنجاح؟

الإثنين 07 يناير 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تجتاز عام زواجك الأول بنجاح؟



وكالات / سما /

يعد الـ”عام” الأول من الزواج تحديا كبيرا بالنسبة للزوجين لأنهما يحتاجان وقتا كي يعتادا على نمط الحياة الجديد بينهما بعد سنوات من العزوبية.

 

وأورد موقع “تايم” الإلكتروني مجموعة من النصائح لتفادي الوقوع في مشاكل كبيرة بين الزوجين تؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية منذ بدايتها وهي:

تكيف مع منزلك الجديد

تكيف مع منزلك الجديد واجعله مستقرًا لك ولشريك حياتك ولأطفالك في المستقبل، وابدأ حياتك بالاستقرار الذي يمنحك الطمأنينة ويضعك في جو أسري يملؤه الدفء.

مشاعرك الرومانسية لا تنساها بسرعة

لا تجعل انخراطك في الحياة الزوجية ينسيك تعاملك الرومانسي مع شريك حياتك مثلما كنت تتعامل معه في الخطوبة حتى لا تتحول علاقتكما لجمود في المشاعر بينكما.

تكيف مع التغيرات الجديدة

لا شك أن أسلوب الحياة الجديد مع شريك حياتك يختلف عن أسلوب حياتك في فترة العزوبية، لذلك حاول أن تتكيف مع الأسلوب الجديد وكن مسؤولاً تجاه شريك حياتك.

اعتنِ بشريك حياتك

من العوامل الهامة التي تسهم في استقرار ونجاح العلاقة الزوجية الاهتمام بالشريك، لذلك حاول دائمًا الاعتناء به كما تعتني بنفسك وتجنب تجاهله وإهماله.

إطراء نصفك الآخر

يجب ألا تتوقف عن إطراء نصفك الآخر وتعبر له دائمًا عن مدى امتنانك لما يقوم به ولا تتوقف عن مدحه حتى تتجنب فتور المشاعر بينكما.

#الزواج

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