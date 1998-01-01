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حسين الشيخ : عودة طواقمنا لمعبر رفح بشرط وحيد

الإثنين 07 يناير 2019 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ : عودة طواقمنا لمعبر رفح بشرط وحيد



رام الله / سما /

قال وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن الشرط الوحيد لعودة طواقم الهيئة إلى معبر رفح هو جلوس حركة حماس بكل جدية على طاولة إنهاء الانقسام.

وأضاف الشيخ في مقابلة مع قناة الغد: “إمكانية أن نذهب الى قطاع غزة بالمفرق غير مجدي، إما أن نذهب باتفاق بالجملة على كل الملفات، وإما فلتتحمل حماس مسؤولية غزة كسلطة أمر واقع”.

وتابع: “جربنا الحلول المجزئة، أصبحت لا تجدي، المطلوب أن يكون حل شامل لإنهاء الانقسام والدخول في المصالحة .. حماس حتى الآن غير مهيأة لذلك .. عندما تحين الفرصة وتتهيأ حماس لذلك فأهلا وسهلا”.

وأردف: “إما أن يبقى وجودنا شكلي في غزة في اللحظة التي تقوم بها حماس بإجراءات ضد قياداتنا وعناصرنا لا يمكن أن نقبل بذلك”، مستطردا :” ألف مسؤول وقيادي وعنصر من الحركة استدعوا الى سجون حماس”.

وقال: “على حماس أن تقف أمام مسؤولياتها، إما، أو، وهذا ليس من باب الإنذار أو التخلي عن غزة”، مضيفا “سنتخذ أي إجراء كفيل بمحاصرة حماس في غزة”.

وأشار الى أن عودة السلطة لمعبر رفح جاء بناء على طلب مصري قبل عدة شهور علي طريق البدء بإنهاء الانقسام وانجاز المصالحة.

ولفت الوزير الشيخ إلى أنه لا يوجد أي مسؤولية لطواقم الهيئة على معبر رفح البري، موضحا: “هناك معبر جانبي لحماس يسمي معبر صلاح الدين تجبر كل الحافلات المرور من خلاله وتمنع إطلاقا إشراف السلطة عليه لأنها لا تريد أن تعطي أي فرصة للنظام والقانون وتثبت سلطة واحدة على معبر رفح”.

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