دبر حادثة اختطافه لاجبار والده على دفع ديونه

رام الله / سما /

في حادثة قد تكون من القضايا النادرة في مجتمعنا الفلسطيني قام شاب بالاتفاق مع صديقه على اختلاق قضية خطف له لاجبار والده على تسديد ديونه البالغه نصف مليون شيكل .

وفي تفاصيل القضية يقول الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة في الخليل تلقت قبل عدة ايام بلاغ يفيد بقيام مجهولين باختطاف مواطن من بلدة صوريف شمال الخليل واقتياده لجهة مجهولة .وعليه باشرت ادارة المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل اجراءات البحث والتحري وتمكنت من العثور على الشخص المخطوف داخل منزل بالبلدة ولم يكن هناك اي دلائل تشير لاختطافه فتم احضاره وصاحب المنزل لمديرية الشرطة .

واضاف ارزيقات بالبحث مع الشخصين وبسماع اقوالهما تبين بانهما اتفقا على اختلاق جريمة الخطف والمطالبه بفدية من والد المخطوف لاجباره على بيع ارضه ودفع مبلغ نصف مليون شيكل ليقوم المخطوف بسداد دينه وقد جرى توقيف الشخصين لحين عرضهما على النيابة العامة .

وبيّن ارزيقات بان اختلاق الجرائم يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر .