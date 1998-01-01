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الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل ويسلم آخر بلاغا

الإثنين 07 يناير 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من مدينة الخليل، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت المواطن رائد جمال قفيشة (25 عاما) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأضافت أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة، وسلمت المواطن ضياء الطيطي بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وفي السياق ذاته، اقتحم عدد من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح حي جبل الرحمة بالخليل، وما زالوا يتواجدون فيه حتى إعداد الخبر، ويقومون بترويع الأطفال والقاطنين هناك، ويعيقون مرورهم.

#الاحتلال

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